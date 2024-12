1 farthing 1730 "Portret w młodych latach" (Wielka Brytania, Jerzy II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 farthing 1730 "Portret w młodych latach". Jest to miedziana moneta z okresu Jerzego II. Rekordowa cena należy do pozycji 2247 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 3000 USD. Licytacja odbyła się 2 czerwca 2019.

Stan PROOF (14) UNC (3) AU (2) XF (4) VF (2) Stan (slab) MS64 (2) MS63 (1) AU55 (1) AU53 (1) PF66 (1) PF65 (3) PF63 (1) BN (8) Serwis NGC (12) PCGS (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Ars Time (2)

CNG (1)

Goldberg (5)

Heritage (7)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)

Numismatica Ars Classica (1)

Spink (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (7)

UBS (1)