1/2 pensa 1719 "Drugi popiersie laurowe" (Wielka Brytania, Jerzy I)

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/2 pensa 1719 "Drugi popiersie laurowe". Jest to miedziana moneta z okresu Jerzego I. Rekordowa cena należy do pozycji 2309 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 1840 USD. Licytacja odbyła się 30 maja 2005.

