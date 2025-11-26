flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1646 "Typ 1645-1646". NEWARK (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: NEWARK

no imageno image

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga6 g
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1646
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaNewark
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1646 "Typ 1645-1646" NEWARK - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (85)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1646 . NEWARK. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 126 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 8000 GBP. Licytacja odbyła się 26 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
2552 $
Cena w walucie aukcji 1900 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
1320 $
Cena w walucie aukcji 1000 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji NOONANS - 3 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data3 października 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Sovereign Rarities - 6 czerwca 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data6 czerwca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Numisor - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisor
Data25 kwietnia 2023
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Oslo Myntgalleri - 28 listopada 2021
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data28 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 2 września 2021
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data2 września 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Oslo Myntgalleri - 9 maja 2021
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data9 maja 2021
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji Coin Cabinet - 26 listopada 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 listopada 2025
StanDETAILS NGC
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg 1646 na aukcji London Coins - 7 grudnia 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1646 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1646 Karola I wynosi 2800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1646?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1646 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1646?

Aby sprzedać 1 szeląg 1646, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1646 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne