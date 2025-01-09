flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg bez daty (1644-1645) (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1644-1645) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1644-1645) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga6 g

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1644-1645)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaScarborough
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:37000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1644-1645) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (1)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1644-1645) . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 163 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 30 000 GBP. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2025.

Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1644-1645) na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanXF45 NGC
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1644-1645) z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1644-1645) Karola I wynosi 37000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1644-1645)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1644-1645) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1644-1645)?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1644-1645), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

