1 szeląg bez daty (1644-1645) (Wielka Brytania, Karl I)
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga6 g
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1 szeląg
- Rokbez daty (1644-1645)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaScarborough
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1644-1645) . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 163 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 30 000 GBP. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2025.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1644-1645) z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1644-1645) Karola I wynosi 37000 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1644-1645)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1644-1645) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1644-1645)?
Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1644-1645), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.