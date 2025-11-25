1 szeląg 1648. Data na awersie (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: Data na awersie
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga4,35 g
- Średnica30 mm
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1 szeląg
- Rok1648
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaPontefract
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1648 . Data na awersie. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 139 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 28 000 GBP. Licytacja odbyła się 26 kwietnia 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1648 z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1648 Karola I wynosi 8800 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1648?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1648 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1648?
Aby sprzedać 1 szeląg 1648, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.