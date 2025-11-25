flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1648. Data na awersie (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Data na awersie

Awers monety - 1 szeląg 1648 Data na awersie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg 1648 Data na awersie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,35 g
  • Średnica30 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1648
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaPontefract
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:8800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1648 Data na awersie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (37)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1648 . Data na awersie. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 139 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 28 000 GBP. Licytacja odbyła się 26 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
18524 $
Cena w walucie aukcji 15000 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanF
Cena
1491 $
Cena w walucie aukcji 1100 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 15 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data15 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 29 maja 2024
SprzedawcaCNG
Data29 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 8 listopada 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data8 listopada 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 8 października 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 8 października 2022
SprzedawcaCNG
Data8 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2022
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanF15 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Goldberg - 3 lutego 2021
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Goldberg - 3 lutego 2021
SprzedawcaGoldberg
Data3 lutego 2021
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji TimeLine Auctions - 7 czerwca 2020
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 10 marca 2020
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 29 stycznia 2020
SprzedawcaDNW
Data29 stycznia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 listopada 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2019
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2019
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1648 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1648 Karola I wynosi 8800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1648?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1648 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1648?

Aby sprzedać 1 szeląg 1648, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1648 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne