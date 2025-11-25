flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1648. Data w legendzie (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Data w legendzie

Awers monety - 1 szeląg 1648 Data w legendzie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg 1648 Data w legendzie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4 g
  • Średnica30 mm
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1648
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaPontefract
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1648 Data w legendzie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (45)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1648 . Data w legendzie. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30257 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 27 600 USD. Licytacja odbyła się 17 sierpnia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
2015 $
Cena w walucie aukcji 1500 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF30 NGC
Cena
4029 $
Cena w walucie aukcji 3000 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 18 października 2022
SprzedawcaSpink
Data18 października 2022
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Davissons Ltd. - 16 marca 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data16 marca 2022
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2022
StanVF35 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 14 września 2021
SprzedawcaCNG
Data14 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 20 stycznia 2021
SprzedawcaCNG
Data20 stycznia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 17 września 2020
SprzedawcaCNG
Data17 września 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 29 stycznia 2020
SprzedawcaDNW
Data29 stycznia 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2020
StanVF35 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 listopada 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 listopada 2019
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 listopada 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1648 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1648 Karola I wynosi 6800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1648?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1648 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1648?

Aby sprzedać 1 szeląg 1648, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

