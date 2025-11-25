flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1648. XII pomiędzy "P" i "C" (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: XII pomiędzy "P" i "C"

Awers monety - 1 szeląg 1648 XII pomiędzy "P" i "C" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg 1648 XII pomiędzy "P" i "C" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,5 g

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1648
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaPontefract
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1648 XII pomiędzy "P" i "C" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (41)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1648 . XII pomiędzy "P" i "C". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1151 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 13 000 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 września 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data16 września 2025
StanVF
Cena
3537 $
Cena w walucie aukcji 2600 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
2686 $
Cena w walucie aukcji 2000 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanFR
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Tennants Auctioneers - 9 sierpnia 2023
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data9 sierpnia 2023
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 29 września 2021
SprzedawcaSpink
Data29 września 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Goldberg - 3 lutego 2021
SprzedawcaGoldberg
Data3 lutego 2021
StanVF35 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 20 stycznia 2021
SprzedawcaCNG
Data20 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 17 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data17 stycznia 2021
StanVF30 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 27 listopada 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data27 listopada 2020
StanVG
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 9 września 2020
SprzedawcaDNW
Data9 września 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 22 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data22 kwietnia 2020
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 8 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data8 kwietnia 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji DNW - 29 stycznia 2020
SprzedawcaDNW
Data29 stycznia 2020
StanF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1648 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1648 Karola I wynosi 4400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1648?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1648 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1648?

Aby sprzedać 1 szeląg 1648, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

