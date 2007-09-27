flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1648 (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 szeląg 1648 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg 1648 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,7 g
  • Średnica29 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1648
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaPontefract
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1648 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (70)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1648 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 51289 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 20 700 USD. Licytacja odbyła się 27 września 2007.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
10497 $
Cena w walucie aukcji 8500 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
3761 $
Cena w walucie aukcji 2800 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 23 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data23 stycznia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 21 października 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data21 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanSP10
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji NOONANS - 3 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data3 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Sovereign Rarities - 6 czerwca 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data6 czerwca 2023
StanVF35 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji NOONANS - 16 listopada 2022
SprzedawcaNOONANS
Data16 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 18 października 2022
SprzedawcaSpink
Data18 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Spink - 18 października 2022
SprzedawcaSpink
Data18 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 8 października 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji CNG - 8 października 2022
SprzedawcaCNG
Data8 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1648 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 25 listopada 2021
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data25 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1648 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1648 Karola I wynosi 6700 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1648?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1648 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1648?

Aby sprzedać 1 szeląg 1648, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
