flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1645 "Typ 1645-1646". NEWARK (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: NEWARK

no imageno image

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga6 g
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1645
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaNewark
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1645 "Typ 1645-1646" NEWARK - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (48)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1645 . NEWARK. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1288 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 4750 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
3705 $
Cena w walucie aukcji 3000 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanXF
Cena
4347 $
Cena w walucie aukcji 3200 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Heritage - 16 marca 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 19 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data19 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Sovereign Rarities - 6 czerwca 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data6 czerwca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Morton & Eden - 26 listopada 2021
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 20 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data20 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 7 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji CNG - 20 stycznia 2021
SprzedawcaCNG
Data20 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Künker - 19 marca 2020
SprzedawcaKünker
Data19 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1645 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1645 Karola I wynosi 2200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1645?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1645 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1645?

Aby sprzedać 1 szeląg 1645, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1645 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne