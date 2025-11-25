flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1645 "Typ 1645-1646". NEWARKE (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: NEWARKE

Awers monety - 1 szeląg 1645 "Typ 1645-1646" NEWARKE - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg 1645 "Typ 1645-1646" NEWARKE - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga6 g
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1645
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaNewark
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1645 "Typ 1645-1646" NEWARKE - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (66)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1645 . NEWARKE. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 123 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 6500 GBP. Licytacja odbyła się 26 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
3705 $
Cena w walucie aukcji 3000 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
4631 $
Cena w walucie aukcji 3750 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 12 kwietnia 2024
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data12 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 marca 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data28 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 marca 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 marca 2023
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 18 października 2022
SprzedawcaSpink
Data18 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji DNW - 8 września 2021
SprzedawcaDNW
Data8 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1645 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1645 Karola I wynosi 3800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1645?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1645 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1645?

Aby sprzedać 1 szeląg 1645, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1645 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne