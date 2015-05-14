flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1645. S (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: S

Awers monety - 1 szeląg 1645 S - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg 1645 S - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,8 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1645
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaCarlisle
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:21000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1645 S - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (10)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1645 . S. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 350 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 16 000 GBP. Licytacja odbyła się 14 maja 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanXF
Cena
19759 $
Cena w walucie aukcji 16000 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanAU53 NGC
Cena
21600 $
Cena w walucie aukcji 21600 USD
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 8 listopada 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data8 listopada 2022
StanAU
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Goldberg - 3 lutego 2021
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Goldberg - 3 lutego 2021
SprzedawcaGoldberg
Data3 lutego 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 24 września 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data24 września 2015
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 13 grudnia 2011
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2011
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1645 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1645 Karola I wynosi 21000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1645?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1645 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1645?

Aby sprzedać 1 szeląg 1645, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

