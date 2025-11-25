flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1645 (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 szeląg 1645 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 szeląg 1645 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,8 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki
  • Nakład UNC3,460

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1645
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaCarlisle
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:18000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1645 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (13)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1645 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 137 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 16 000 GBP. Licytacja odbyła się 13 grudnia 2011.

Stan
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanXF
Cena
20994 $
Cena w walucie aukcji 17000 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
23766 $
Cena w walucie aukcji 19000 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 18 października 2022
SprzedawcaSpink
Data18 października 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanFR
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji DNW - 29 stycznia 2020
SprzedawcaDNW
Data29 stycznia 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 listopada 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji New York Sale - 11 stycznia 2017
SprzedawcaNew York Sale
Data11 stycznia 2017
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 28 września 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data28 września 2016
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 24 września 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data24 września 2015
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1645 na aukcji Spink - 13 grudnia 2011
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2011
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1645 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1645 Karola I wynosi 18000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1645?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1645 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1645?

Aby sprzedać 1 szeląg 1645, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

