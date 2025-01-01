Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
1 korona bez daty (1644-1645) (Wielka Brytania, Karl I)
Specyfikacja
- MetalSrebro
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1 korona
- Rokbez daty (1644-1645)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaScarborough
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach (0)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1644-1645)?
Aby sprzedać 1 korona bez daty (1644-1645), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
