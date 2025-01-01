flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1644-1645) (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1644-1645) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1644-1645) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: coinweek.com

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1644-1645)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaScarborough
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (0)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1644-1645)?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1644-1645), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

