9 pensów 1645. NEWARKE (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: NEWARKE
Zdjęcie: Dix Noonan Webb
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga4,6 g
- Średnica35,5 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał9 pensów
- Rok1645
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaNewark
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 9 pensów 1645 . NEWARKE. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 130 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 2800 GBP. Licytacja odbyła się 26 kwietnia 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 9 pensów 1645 z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 9 pensów 1645 Karola I wynosi 2000 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 9 pensów 1645?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 9 pensów 1645 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 9 pensów z datą 1645?
Aby sprzedać 9 pensów 1645, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.