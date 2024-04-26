flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

9 pensów 1645. NEWARKE (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: NEWARKE

Awers monety - 9 pensów 1645 NEWARKE - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 9 pensów 1645 NEWARKE - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,6 g
  • Średnica35,5 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał9 pensów
  • Rok1645
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaNewark
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 9 pensów 1645 NEWARKE - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (30)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 9 pensów 1645 . NEWARKE. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 130 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 2800 GBP. Licytacja odbyła się 26 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji CNG - 23 września 2025
SprzedawcaCNG
Data23 września 2025
StanVF
Cena
1300 $
Cena w walucie aukcji 1300 USD
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
700 $
Cena w walucie aukcji 700 USD
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanVF20 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanVF20 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Heritage - 24 marca 2022
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanF12 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanF12 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji CNG - 20 października 2021
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji CNG - 20 października 2021
SprzedawcaCNG
Data20 października 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji CNG - 20 stycznia 2021
SprzedawcaCNG
Data20 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Baldwin's of St. James's - 18 czerwca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data18 czerwca 2020
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 9 pensów 1645 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 9 pensów 1645 Karola I wynosi 2000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 9 pensów 1645?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 9 pensów 1645 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 9 pensów z datą 1645?

Aby sprzedać 9 pensów 1645, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1645 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 9 pensówAukcje numizmatyczne