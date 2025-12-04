9 pensów 1646 (Wielka Brytania, Karl I)
Zdjęcie: NOONANS
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga4,6 g
- Średnica35,5 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał9 pensów
- Rok1646
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaNewark
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 9 pensów 1646 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1289 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 5500 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 9 pensów 1646 z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 9 pensów 1646 Karola I wynosi 2600 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 9 pensów 1646?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 9 pensów 1646 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 9 pensów z datą 1646?
Aby sprzedać 9 pensów 1646, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.