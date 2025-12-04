flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

9 pensów 1646 (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 9 pensów 1646 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 9 pensów 1646 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,6 g
  • Średnica35,5 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał9 pensów
  • Rok1646
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaNewark
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 9 pensów 1646 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (60)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 9 pensów 1646 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1289 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 5500 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF30 NGC
Cena
1747 $
Cena w walucie aukcji 1300 GBP
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanF
Cena
875 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji NOONANS - 19 listopada 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 21 października 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data21 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji St James’s - 27 marca 2024
SprzedawcaSt James’s
Data27 marca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji NOONANS - 3 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data3 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 31 marca 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data31 marca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji CNG - 11 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data11 stycznia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji NOONANS - 16 listopada 2022
SprzedawcaNOONANS
Data16 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji CNG - 8 października 2022
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji CNG - 8 października 2022
SprzedawcaCNG
Data8 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 9 pensów 1646 na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 9 pensów 1646 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 9 pensów 1646 Karola I wynosi 2600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 9 pensów 1646?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 9 pensów 1646 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 9 pensów z datą 1646?

Aby sprzedać 9 pensów 1646, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

