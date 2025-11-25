flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

9 pensów 1645 (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 9 pensów 1645 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 9 pensów 1645 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,6 g
  • Średnica35,5 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał9 pensów
  • Rok1645
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaNewark
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 9 pensów 1645 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 9 pensów 1645 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 3300 GBP. Licytacja odbyła się 5 marca 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanVF
Cena
1800 $
Cena w walucie aukcji 1800 USD
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
1912 $
Cena w walucie aukcji 1400 GBP
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Spink - 20 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data20 lipca 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji CNG - 20 maja 2021
SprzedawcaCNG
Data20 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji DNW - 7 kwietnia 2021
SprzedawcaDNW
Data7 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji DNW - 10 marca 2021
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji DNW - 9 września 2020
SprzedawcaDNW
Data9 września 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji DNW - 10 marca 2020
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Spink - 28 stycznia 2019
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji DNW - 15 listopada 2018
SprzedawcaDNW
Data15 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Stack's - 16 stycznia 2018
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Stack's - 16 stycznia 2018
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2018
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanFR
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Spink - 28 kwietnia 2017
SprzedawcaSpink
Data28 kwietnia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Davissons Ltd. - 21 stycznia 2015
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data21 stycznia 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Baldwin's of St. James's - 5 marca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data5 marca 2014
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Davissons Ltd. - 30 stycznia 2014
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data30 stycznia 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 9 pensów 1645 na aukcji Spink - 23 lipca 2003
SprzedawcaSpink
Data23 lipca 2003
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny

Ile kosztuje srebrna moneta 9 pensów 1645 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 9 pensów 1645 Karola I wynosi 1700 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 9 pensów 1645?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 9 pensów 1645 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 9 pensów z datą 1645?

Aby sprzedać 9 pensów 1645, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

