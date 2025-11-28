6 pensow 1646 (Wielka Brytania, Karl I)
Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga3 g
- Średnica27 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał6 pensow
- Rok1646
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaNewark
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1646 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 134 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 10 000 GBP. Licytacja odbyła się 26 kwietnia 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1646 z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1646 Karola I wynosi 2800 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1646?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1646 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1646?
Aby sprzedać 6 pensow 1646, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.