Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

3 szylingi 1645 (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 3 szylingi 1645 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 3 szylingi 1645 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga16 g
  • Średnica32 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,000

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał3 szylingi
  • Rok1645
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaCarlisle
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:34000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 szylingi 1645 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (5)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 3 szylingi 1645 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 349 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 47 000 GBP. Licytacja odbyła się 14 maja 2015.

Stan
Wielka Brytania 3 szylingi 1645 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
27078 $
Cena w walucie aukcji 24000 CHF
Wielka Brytania 3 szylingi 1645 na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 3 szylingi 1645 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
50034 $
Cena w walucie aukcji 40000 GBP
Wielka Brytania 3 szylingi 1645 na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanXF
Cena
Wielka Brytania 3 szylingi 1645 na aukcji Spink - 13 grudnia 2011
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2011
StanF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 3 szylingi 1645 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 3 szylingi 1645 Karola I wynosi 34000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 szylingi 1645?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 3 szylingi 1645 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 szylingi z datą 1645?

Aby sprzedać 3 szylingi 1645, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

