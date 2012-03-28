3 szylingi 1645. S (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: S
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga16 g
- Średnica32 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał3 szylingi
- Rok1645
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaCarlisle
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 3 szylingi 1645 . S. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 960 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 22 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 marca 2012.
Ile kosztuje srebrna moneta 3 szylingi 1645 z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 3 szylingi 1645 Karola I wynosi 15000 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 szylingi 1645?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 3 szylingi 1645 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 3 szylingi z datą 1645?
Aby sprzedać 3 szylingi 1645, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.