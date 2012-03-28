2 szylingi bez daty (1644-1645) (Wielka Brytania, Karl I)

Ile kosztuje srebrna moneta 2 szylingi bez daty (1644-1645) z okresu Karola I? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 szylingi bez daty (1644-1645) Karola I wynosi 92000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 szylingi bez daty (1644-1645)? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 szylingi bez daty (1644-1645) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.