Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

2 szylingi 1648 (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 2 szylingi 1648 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 2 szylingi 1648 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga9 - 10 g
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał2 szylingi
  • Rok1648
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaPontefract
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:69000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 szylingi 1648 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 szylingi 1648 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 46 000 GBP. Licytacja odbyła się 5 marca 2014.

Stan
Wielka Brytania 2 szylingi 1648 na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 listopada 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
62052 $
Cena w walucie aukcji 48000 GBP
Wielka Brytania 2 szylingi 1648 na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanXF
Cena
69360 $
Cena w walucie aukcji 44000 GBP
Wielka Brytania 2 szylingi 1648 na aukcji Baldwin's of St. James's - 5 marca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data5 marca 2014
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 szylingi 1648 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 szylingi 1648 Karola I wynosi 69000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 szylingi 1648?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 szylingi 1648 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 szylingi z datą 1648?

Aby sprzedać 2 szylingi 1648, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

