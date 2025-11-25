flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1646 "Typ 1645-1646" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1/2 korony 1646 "Typ 1645-1646" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony 1646 "Typ 1645-1646" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1646
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaNewark
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1646 "Typ 1645-1646" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (120)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1646 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4265 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 7820 USD. Licytacja odbyła się 10 września 2006.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
2763 $
Cena w walucie aukcji 2100 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
2284 $
Cena w walucie aukcji 1700 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 marca 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data25 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1646 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1646 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1646 Karola I wynosi 2400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1646?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1646 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1646?

Aby sprzedać 1/2 korony 1646, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1646 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 koronyAukcje numizmatyczne