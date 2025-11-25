1/2 korony 1646 "Typ 1645-1646" (Wielka Brytania, Karl I)
Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga15 g
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1/2 korony
- Rok1646
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaNewark
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1646 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4265 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 7820 USD. Licytacja odbyła się 10 września 2006.
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1646 z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1646 Karola I wynosi 2400 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1646?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1646 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1646?
Aby sprzedać 1/2 korony 1646, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.