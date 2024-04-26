flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1645 "Typ 1645-1646" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1/2 korony 1645 "Typ 1645-1646" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 korony 1645 "Typ 1645-1646" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1645
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaNewark
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1645 "Typ 1645-1646" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (18)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1645 . Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 121 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 6500 GBP. Licytacja odbyła się 26 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
637 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
8130 $
Cena w walucie aukcji 6500 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Spink - 20 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data20 lipca 2021
StanG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji CNG - 5 maja 2021
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji CNG - 5 maja 2021
SprzedawcaCNG
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji CNG - 20 stycznia 2021
SprzedawcaCNG
Data20 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2021
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2021
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2021
StanVF30 ANACS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji DNW - 3 grudnia 2018
SprzedawcaDNW
Data3 grudnia 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Heritage - 14 stycznia 2015
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Heritage - 14 stycznia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 stycznia 2015
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Spink - 24 września 2013
SprzedawcaSpink
Data24 września 2013
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Spink - 1 grudnia 2010
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2010
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
SprzedawcaStack's
Data25 kwietnia 2008
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1645 na aukcji Spink - 31 marca 2004
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2004
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1645 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1645 Karola I wynosi 2700 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1645?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1645 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1645?

Aby sprzedać 1/2 korony 1645, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1645 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 koronyAukcje numizmatyczne