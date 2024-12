1/2 korony 1709 (Wielka Brytania, Anna)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/2 korony 1709 . Jest to srebrna moneta z okresu Anny. Rekordowa cena należy do pozycji 4064 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 3840 USD. Licytacja odbyła się 10 czerwca 2018.

Stan UNC (3) AU (12) XF (13) VF (42) F (12) Stan (slab) MS63 (1) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (7) XF40 (2) VF20 (1) Serwis PCGS (13) NGC (4) ANACS (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

ANTIUM AURUM (1)

Attica Auctions (1)

Auction World (2)

Baldwin's of St. James's (3)

Davissons Ltd. (1)

DNW (12)

Felzmann (1)

Goldberg (1)

Grün (1)

Heritage (6)

Heritage Eur (1)

Künker (1)

London Coins (9)

Münzen Gut-Lynt (2)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (2)

Schulman (5)

Spink (22)

St James’s (1)

Stack's (2)

Stanley Gibbons Baldwin's (6)

Tennants Auctioneers (1)

TimeLine Auctions (1)

Westfälische (1)