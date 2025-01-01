flag
Monety Szwajcarii 1922 roku

Złote monety

20 franków 1922 B Vreneli
Średnia cena560 $
Sprzedaży
0198
10 franków 1922 B Vreneli
Średnia cena250 $
Sprzedaży
3647
