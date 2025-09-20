10 franków 1922 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)
Zdjęcie: Rare Coins
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,900)
- Waga3,2258 g
- Czystego złota (0,0933 oz) 2,9032 g
- Średnica19 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC1,020,000
Opis
- KrajSzwajcaria
- OkresKonfederacja
- Nominał10 franków
- Rok1922
- MennicaBerno
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 10 franków 1922 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2275 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 11 625 CHF. Licytacja odbyła się 14 maja 2024.
Ile kosztuje złota moneta 10 franków 1922 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?
Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 10 franków 1922 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 250 USD dla emisji obiegowej oraz 290 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 2,9032 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 342,49 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1922 "Vreneli" z literami B?
Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 10 franków 1922 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1922 i znakiem B "Vreneli"?
Aby sprzedać 10 franków 1922 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.