10 franków 1922 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 10 franków 1922 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 10 franków 1922 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Rare Coins

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga3,2258 g
  • Czystego złota (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,020,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał10 franków
  • Rok1922
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 10 franków 1922 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2275 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 11 625 CHF. Licytacja odbyła się 14 maja 2024.

Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
300 $
Cena w walucie aukcji 240 CHF
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
300 $
Cena w walucie aukcji 240 CHF
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanMS67 NGC
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji WCN - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaWCN
Data21 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji WCN - 14 sierpnia 2025
SprzedawcaWCN
Data14 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
SprzedawcaHeritage
Data31 lipca 2025
StanMS66 NGC
Cena
SprzedawcaNiemczyk
Data2 lipca 2025
StanUNC
Cena
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Aurea - 30 maja 2025
SprzedawcaAurea
Data30 maja 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Sonntag - 27 maja 2025
SprzedawcaSonntag
Data27 maja 2025
StanMS65 NGC
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Soler y Llach - 16 maja 2025
SprzedawcaSoler y Llach
Data16 maja 2025
StanAU
Cena
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2025
StanMS66 NGC
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Naumann - 4 maja 2025
SprzedawcaNaumann
Data4 maja 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 25 kwietnia 2025
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data25 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Coin Cabinet - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 kwietnia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Coin Cabinet - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 kwietnia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Palombo - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaPalombo
Data11 kwietnia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data3 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Numismatica Ferrarese - 30 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Rauch - 29 marca 2025
SprzedawcaRauch
Data29 marca 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanMS67 NGC
Cena
Gdzie kupić?
SprzedawcaStack's
Data20 września 2025
StanMS67 NGC
Do aukcji
SprzedawcaStack's
Data20 września 2025
StanMS65 NGC
Do aukcji
Szwajcaria 10 franków 1922 B "Vreneli" na aukcji HIRSCH - 26 września 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data26 września 2025
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 10 franków 1922 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 10 franków 1922 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 250 USD dla emisji obiegowej oraz 290 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 2,9032 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 342,49 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1922 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 10 franków 1922 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1922 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 10 franków 1922 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

