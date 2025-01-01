flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

Monety Szwajcarii 1915 roku

Złote monety

Awers
Rewers
20 franków 1915 B Vreneli
Średnia cena600 $
Sprzedaży
1143
Awers
Rewers
10 franków 1915 B Vreneli
Średnia cena290 $
Sprzedaży
0158
Kategoria
Rok
Szukaj