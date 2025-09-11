flag
10 franków 1915 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 10 franków 1915 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 10 franków 1915 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: WAG online Auktionen oHG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga3,2258 g
  • Czystego złota (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC400,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał10 franków
  • Rok1915
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 10 franków 1915 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5690 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 750 CHF. Licytacja odbyła się 21 października 2020.

Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Leu - 8 września 2025
SprzedawcaLeu
Data8 września 2025
StanXF
Cena
300 $
Cena w walucie aukcji 240 CHF
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji WCN - 14 sierpnia 2025
SprzedawcaWCN
Data14 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
399 $
Cena w walucie aukcji 1450 PLN
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Niemczyk - 2 lipca 2025
SprzedawcaNiemczyk
Data2 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji AURORA - 15 maja 2025
SprzedawcaAURORA
Data15 maja 2025
StanUNC
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Hermes Auctions - 1 kwietnia 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data1 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Nomisma - 14 marca 2025
SprzedawcaNomisma
Data14 marca 2025
StanXF
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanUNC
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji VL Nummus - 11 stycznia 2025
SprzedawcaVL Nummus
Data11 stycznia 2025
StanAU
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Teutoburger - 13 grudnia 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data13 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Aurea - 12 grudnia 2024
SprzedawcaAurea
Data12 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Rzeszowski DA - 10 listopada 2024
SprzedawcaRzeszowski DA
Data10 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji WAG - 6 października 2024
SprzedawcaWAG
Data6 października 2024
StanXF
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji HIRSCH - 27 września 2024
SprzedawcaHIRSCH
Data27 września 2024
StanXF
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji HIRSCH - 27 września 2024
SprzedawcaHIRSCH
Data27 września 2024
StanXF
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Stephen Album - 22 września 2024
SprzedawcaStephen Album
Data22 września 2024
StanAU
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 17 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data17 lipca 2024
StanAU
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Hermes Auctions - 2 lipca 2024
SprzedawcaHermes Auctions
Data2 lipca 2024
StanMS63 CPRC
Cena
******
Szwajcaria 10 franków 1915 B "Vreneli" na aukcji Stack's - 15 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data15 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 10 franków 1915 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 10 franków 1915 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 290 USD. Moneta zawiera 2,9032 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 342,49 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1915 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 10 franków 1915 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1915 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 10 franków 1915 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

