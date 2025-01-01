flag
Monety Szwajcarii 1912 roku

Złote monety

Awers
Rewers
20 franków 1912 B Vreneli
Średnia cena590 $
Sprzedaży
067
Awers
Rewers
10 franków 1912 B Vreneli
Średnia cena240 $
Sprzedaży
085
