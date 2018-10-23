10 franków 1912 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Ile kosztuje złota moneta 10 franków 1912 B "Vreneli" z okresu Konfederacja? Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 10 franków 1912 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 240 USD. Moneta zawiera 2,9032 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 342,49 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1912 "Vreneli" z literami B? Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 10 franków 1912 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.