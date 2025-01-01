Katalog
Aukcje
Taryfy
Grading NGC
USD
USD
· Dolar amerykański
EUR
· Euro
GBP
· Funt szterling
CHF
· Frank szwajcarski
PLN
· Złoty polski
RUB
· Rubel rosyjski
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Zaloguj się
Konto
Twoje konto
0 dni
Faktury
Wyloguj
Wyszukiwanie obrazem
Anulować
Na aukcjach
W katalogu
Szwajcaria
Okres:
1850-2022
1850-2022
Konfederacja
1850-2022
Główna
Katalog
Szwajcaria
1911
Monety Szwajcarii 1911 roku
Wybierz kategorię
Wszystkie
Wszystkie
Złoto
Złote monety
20 franków 1911 B Vreneli
Średnia cena
460 $
Sprzedaży
0
54
10 franków 1911 B Vreneli
Średnia cena
490 $
Sprzedaży
0
236
Kategoria
Rok
Szukaj