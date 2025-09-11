flag
10 franków 1911 B "Vreneli" (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 10 franków 1911 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 10 franków 1911 B "Vreneli" - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga3,2258 g
  • Czystego złota (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC100,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał10 franków
  • Rok1911
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (236)

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 10 franków 1911 "Vreneli" ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2659 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 42 000 CHF. Licytacja odbyła się 13 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Wójcicki - 3 sierpnia 2025
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Wójcicki - 3 sierpnia 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 sierpnia 2025
StanXF
Cena
488 $
Cena w walucie aukcji 1800 PLN
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Auctiones - 15 czerwca 2025
SprzedawcaAuctiones
Data15 czerwca 2025
StanXF
Cena
468 $
Cena w walucie aukcji 380 CHF
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Heritage - 10 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Rapp - 21 maja 2025
SprzedawcaRapp
Data21 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji WAG - 11 maja 2025
SprzedawcaWAG
Data11 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Aurora Numismatica - 18 marca 2025
SprzedawcaAurora Numismatica
Data18 marca 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Auctiones - 16 marca 2025
SprzedawcaAuctiones
Data16 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Auctiones - 15 grudnia 2024
SprzedawcaAuctiones
Data15 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Aurea - 12 grudnia 2024
SprzedawcaAurea
Data12 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Bertolami - 12 grudnia 2024
SprzedawcaBertolami
Data12 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Rapp - 6 grudnia 2024
SprzedawcaRapp
Data6 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 10 franków 1911 B "Vreneli" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 10 franków 1911 B "Vreneli" z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 10 franków 1911 Konfederacja ze znakiem B "Vreneli" wynosi 490 USD dla emisji obiegowej oraz 420 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 2,9032 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 342,49 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 franków 1911 "Vreneli" z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 10 franków 1911 z literami B "Vreneli" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 franków z datą 1911 i znakiem B "Vreneli"?

Aby sprzedać 10 franków 1911 B "Vreneli", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
