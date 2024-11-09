50 franków 1958 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Gdzie sprzedać 50 franków z datą 1958 i znakiem B?

Aby sprzedać 50 franków 1958 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.