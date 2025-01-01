flag
SzwajcariaOkres:1850-2022 1850-2022

Złote monety 50 franków Konfederacja - Szwajcaria

50 franków 1955-1959

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1955B2,000,000001958B2,000,000001959B2,000,00001
