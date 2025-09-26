20 franków 1883 (Szwajcaria, Konfederacja)
Zdjęcie: Nomisma Aste
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,900)
- Waga6,4516 g
- Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
- Średnica21 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC250,000
Opis
- KrajSzwajcaria
- OkresKonfederacja
- Nominał20 franków
- Rok1883
- MennicaBerno
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1883 . Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 464 z aukcji Bruun Rasmussen której łączna cena osiągnęła 80 000 DKK. Licytacja odbyła się 2 listopada 2020.
Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1883 z okresu Konfederacja?
Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1883 Konfederacja wynosi 550 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1883?
Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1883 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1883?
Aby sprzedać 20 franków 1883, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.