20 franków 1883 (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 20 franków 1883 - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 20 franków 1883 - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Zdjęcie: Nomisma Aste

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga6,4516 g
  • Czystego złota (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC250,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał20 franków
  • Rok1883
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 20 franków 1883 . Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 464 z aukcji Bruun Rasmussen której łączna cena osiągnęła 80 000 DKK. Licytacja odbyła się 2 listopada 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Zöttl - 6 września 2025
SprzedawcaZöttl
Data6 września 2025
StanXF
Cena
563 $
Cena w walucie aukcji 480 EUR
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
1080 $
Cena w walucie aukcji 1080 USD
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Heritage - 31 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data31 lipca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Nomisma - 3 lipca 2025
SprzedawcaNomisma
Data3 lipca 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Montenegro - 13 czerwca 2025
SprzedawcaMontenegro
Data13 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Heritage - 10 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 czerwca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Heritage - 10 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 czerwca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanXF
Cena
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Warin Global Investments - 23 maja 2025
SprzedawcaWarin Global Investments
Data23 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Stack's - 16 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji HIRSCH - 8 maja 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data8 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanAU
Cena
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Nomisma Aste - 23 marca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 marca 2025
StanUNC
Cena
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Szwajcaria 20 franków 1883 na aukcji HIRSCH - 26 września 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data26 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 20 franków 1883 z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 20 franków 1883 Konfederacja wynosi 550 USD. Moneta zawiera 5,8064 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 685,34 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 franków 1883?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 20 franków 1883 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 franków z datą 1883?

Aby sprzedać 20 franków 1883, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

