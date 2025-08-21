Dukat 1824 (Stolberg-Wernigerode, Henryk XII)

Ile kosztuje złota moneta dukat 1824 z okresu Henryka XII? Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety dukat 1824 Henryka XII wynosi 2600 USD dla emisji obiegowej oraz 3100 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,4411 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 374,36 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1824? Informacja o aktualnej wartości Stolberg-Wernigerode monety dukat 1824 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.