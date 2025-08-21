flag
Stolberg-WernigerodeOkres:1818-1824 1818-1824

Dukat 1824 (Stolberg-Wernigerode, Henryk XII)

Awers monety - Dukat 1824 - cena złotej monety - Stolberg-Wernigerode, Henryk XIIRewers monety - Dukat 1824 - cena złotej monety - Stolberg-Wernigerode, Henryk XII

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga3,49 g
  • Czystego złota (0,1106 oz) 3,4411 g
  • Średnica20 mm
  • RantZąbkowany

Opis

  • KrajStolberg-Wernigerode
  • OkresHenryk XII
  • NominałDukat
  • Rok1824
  • WładcaHenryk XII (Hrabia Stolberg-Wernigerode)
  • MennicaDrezno
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2600 USD
Średnia cena (PROOF):3100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1824 - cena złotej monety - Stolberg-Wernigerode, Henryk XII
Ceny na aukcjach (43)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 . Jest to złota moneta z okresu Henryka XII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1363 z aukcji Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH której łączna cena osiągnęła 4200 EUR. Licytacja odbyła się 20 kwietnia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Busso Peus - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaBusso Peus
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
2789 $
Cena w walucie aukcji 2600 EUR
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Künker - 29 lutego 2024
SprzedawcaKünker
Data29 lutego 2024
StanVF
Cena
1897 $
Cena w walucie aukcji 1750 EUR
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Heritage - 25 września 2023
SprzedawcaHeritage
Data25 września 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Auction World - 17 lipca 2022
SprzedawcaAuction World
Data17 lipca 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Künker - 24 marca 2022
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2022
StanMS63 PL PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Tauler & Fau - 3 listopada 2021
SprzedawcaTauler & Fau
Data3 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Möller - 8 czerwca 2021
SprzedawcaMöller
Data8 czerwca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Gorny & Mosch - 20 kwietnia 2021
SprzedawcaGorny & Mosch
Data20 kwietnia 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Künker - 26 marca 2021
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Tauler & Fau - 9 marca 2021
SprzedawcaTauler & Fau
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji SINCONA - 9 czerwca 2020
SprzedawcaSINCONA
Data9 czerwca 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2020
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2020
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Rare Coins - 7 grudnia 2019
SprzedawcaRare Coins
Data7 grudnia 2019
StanMS63
Cena
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Katz - 2 listopada 2019
SprzedawcaKatz
Data2 listopada 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Aurea - 1 grudnia 2018
SprzedawcaAurea
Data1 grudnia 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Künker - 21 czerwca 2018
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji GINZA - 18 listopada 2017
SprzedawcaGINZA
Data18 listopada 2017
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Grün - 15 listopada 2017
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Künker - 29 września 2017
SprzedawcaKünker
Data29 września 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji HIRSCH - 21 września 2017
SprzedawcaHIRSCH
Data21 września 2017
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 na aukcji Westfälische - 13 września 2017
SprzedawcaWestfälische
Data13 września 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta dukat 1824 z okresu Henryka XII?

Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety dukat 1824 Henryka XII wynosi 2600 USD dla emisji obiegowej oraz 3100 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,4411 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 374,36 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1824?

Informacja o aktualnej wartości Stolberg-Wernigerode monety dukat 1824 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dukat z datą 1824?

Aby sprzedać dukat 1824, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Stolberg-WernigerodeKatalog monet Henryka XIIMonety Stolberg-Wernigerode w 1824 rokuWszystkie Stolberg-Wernigerode monetyStolberg-Wernigerode złote monetyStolberg-Wernigerode monety o nominale DukatAukcje numizmatyczne