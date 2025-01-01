flag
Stolberg-WernigerodeOkres:1818-1824 1818-1824

Katalog monet Henryka XII (1824-1824)

Łączna liczba dodanych monet: 1

Okres Henryka XII
Katalog monetHenryk XII1824-1824
Ceny i opis monet Henryka XII

ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Coin photoCoin photo
Stolberg-Wernigerode, Heinrich XII
Ducat 1824
Gold$2,600$3,100043
