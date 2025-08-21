Dukat 1818 "Złote wesele" (Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich)

Ile kosztuje złota moneta dukat 1818 "Złote wesele" z okresu Christiana Friedricha? Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety dukat 1818 Christiana Friedricha "Złote wesele" wynosi 2200 USD. Moneta zawiera 3,451 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 375,71 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1818 "Złote wesele"? Informacja o aktualnej wartości Stolberg-Wernigerode monety dukat 1818 "Złote wesele" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.