Dukat 1818 "Złote wesele" (Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich)

Awers monety - Dukat 1818 "Złote wesele" - cena złotej monety - Stolberg-Wernigerode, Christian FriedrichRewers monety - Dukat 1818 "Złote wesele" - cena złotej monety - Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga3,5 g
  • Czystego złota (0,111 oz) 3,451 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC308

Opis

  • KrajStolberg-Wernigerode
  • OkresChristian Friedrich
  • NominałDukat
  • Rok1818
  • WładcaChristian Friedrich (Hrabia Stolberg-Wernigerode)
  • MennicaClausthal
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1818 "Złote wesele" - cena złotej monety - Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich
Ceny na aukcjach (33)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele". Jest to złota moneta z okresu Christiana Friedricha. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24335 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4920 USD. Licytacja odbyła się 25 września 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Höhn - 22 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data22 maja 2025
StanAU
Cena
2719 $
Cena w walucie aukcji 2400 EUR
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Busso Peus - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaBusso Peus
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
2789 $
Cena w walucie aukcji 2600 EUR
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Heritage - 25 września 2023
SprzedawcaHeritage
Data25 września 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Heritage - 11 maja 2023
SprzedawcaHeritage
Data11 maja 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Künker - 1 lipca 2021
SprzedawcaKünker
Data1 lipca 2021
StanXF
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Varesi - 24 stycznia 2021
SprzedawcaVaresi
Data24 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji WDA - MiM - 30 grudnia 2020
SprzedawcaWDA - MiM
Data30 grudnia 2020
StanXF
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Künker - 15 marca 2019
SprzedawcaKünker
Data15 marca 2019
StanXF
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Westfälische - 18 września 2018
SprzedawcaWestfälische
Data18 września 2018
StanXF
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Künker - 19 lipca 2018
SprzedawcaKünker
Data19 lipca 2018
StanVF
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Künker - 21 czerwca 2018
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2018
StanAU
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Künker - 21 czerwca 2018
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2018
StanAU
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji SINCONA - 25 października 2017
SprzedawcaSINCONA
Data25 października 2017
StanAU
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Künker - 29 września 2017
SprzedawcaKünker
Data29 września 2017
StanAU
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Künker - 29 września 2017
SprzedawcaKünker
Data29 września 2017
StanXF
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji HIRSCH - 21 września 2017
SprzedawcaHIRSCH
Data21 września 2017
StanAU
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Künker - 30 września 2016
SprzedawcaKünker
Data30 września 2016
StanXF
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Künker - 23 czerwca 2016
SprzedawcaKünker
Data23 czerwca 2016
StanAU
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Westfälische - 24 listopada 2015
SprzedawcaWestfälische
Data24 listopada 2015
StanAU
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji Gärtner - 21 listopada 2014
SprzedawcaGärtner
Data21 listopada 2014
StanVF
Cena
******
******
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele" na aukcji WAG - 30 grudnia 2013
SprzedawcaWAG
Data30 grudnia 2013
StanXF
Cena
******
******

Ile kosztuje złota moneta dukat 1818 "Złote wesele" z okresu Christiana Friedricha?

Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety dukat 1818 Christiana Friedricha "Złote wesele" wynosi 2200 USD. Moneta zawiera 3,451 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 375,71 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1818 "Złote wesele"?

Informacja o aktualnej wartości Stolberg-Wernigerode monety dukat 1818 "Złote wesele" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dukat z datą 1818 "Złote wesele"?

Aby sprzedać dukat 1818 "Złote wesele", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
