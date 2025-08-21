Dukat 1818 "Złote wesele" (Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,986)
- Waga3,5 g
- Czystego złota (0,111 oz) 3,451 g
- Średnica22 mm
- RantZąbkowany
- Nakład UNC308
Opis
- KrajStolberg-Wernigerode
- OkresChristian Friedrich
- NominałDukat
- Rok1818
- WładcaChristian Friedrich (Hrabia Stolberg-Wernigerode)
- MennicaClausthal
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Złote wesele". Jest to złota moneta z okresu Christiana Friedricha. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24335 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4920 USD. Licytacja odbyła się 25 września 2023.
Ile kosztuje złota moneta dukat 1818 "Złote wesele" z okresu Christiana Friedricha?
Według najnowszych danych na dzień 21 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety dukat 1818 Christiana Friedricha "Złote wesele" wynosi 2200 USD. Moneta zawiera 3,451 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 375,71 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1818 "Złote wesele"?
Informacja o aktualnej wartości Stolberg-Wernigerode monety dukat 1818 "Złote wesele" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać dukat z datą 1818 "Złote wesele"?
Aby sprzedać dukat 1818 "Złote wesele", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.