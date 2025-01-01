Katalog
Stolberg-Wernigerode
Okres:
1818-1824
1818-1824
Christian Friedrich
1818-1818
Henryk XII
1824-1824
Christian Friedrich
Katalog monet Christiana Friedricha (1818-1818)
Łączna liczba dodanych monet: 1
Katalog monet
Christian Friedrich
1818-1818
Okolicznościowe
Dukat
Rok monety
1818
Ceny i opis monet Christiana Friedricha
Popularność
Popularność
Według roku (od najstarszych)
Według roku (od najnowszych)
Według ceny (najpierw najtańsze)
Według ceny (najpierw drogie)
Zdjęcie
Opis
Metal
Śred. cena
UNC
Śred. cena
PROOF
Notowania
Stolberg-Wernigerode, Christian Frederick
Ducat 1818 "Golden wedding"
Gold
$2,200
-
0
33
