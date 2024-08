4 escudo 1791 M MF (Hiszpania, Karol IV)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 4 escudo 1791 ze znakiem M MF. Jest to złota moneta z okresu Karola IV. Rekordowa cena należy do pozycji 4102 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 4000 EUR. Licytacja odbyła się 9 marca 2010.

Stan PROOF (1) UNC (7) AU (30) XF (84) VF (173) F (8) G (1) Brak oceny (1) Stan (slab) MS63 (1) MS61 (3) AU58 (2) AU55 (11) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (2) VF35 (1) DETAILS (6) Serwis NGC (21) PCGS (10)

