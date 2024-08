Talar 1821 I.G.S. (Saksonia-Albertyna, Fryderyk August I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety saksonia-albertyńskiej Talar 1821 ze znakiem I.G.S.. Jest to srebrna moneta z okresu Fryderyka Augusta I wybita w mennicy Drezno. Rekordowa cena należy do pozycji 1242 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1400 EUR. Licytacja odbyła się 23 czerwca 2015.

Stan UNC (4) AU (31) XF (42) VF (35) F (1) Brak oceny (9) Stan (slab) MS64 (3) MS63 (1) AU55 (1) Serwis NGC (4) PCGS (1)

