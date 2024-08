5 kopiejek 1779 КМ "Moneta syberyjska" (Rosja, Katarzyna II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 5 kopiejek 1779 "Moneta syberyjska" ze znakiem КМ. Jest to miedziana moneta z okresu Katarzyny II wybita w mennicy suzunskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 4642 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 3173 USD. Licytacja odbyła się 31 maja 2014.

Stan UNC (66) AU (50) XF (53) VF (27) F (1) Brak oceny (14) Stan (slab) MS64 (6) MS63 (17) MS62 (10) MS61 (11) MS60 (4) AU58 (17) AU55 (4) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (16) XF40 (6) VF35 (1) VF30 (2) DETAILS (3) RB (2) BN (55) Serwis NGC (46) RNGA (6) CGC (1) ННР (4) PCGS (3)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Alexander (25)

AURORA (11)

Baldwin's of St. James's (1)

Bruun Rasmussen (1)

CNG (1)

Coins.ee (2)

DNW (2)

Empire (1)

GINZA (1)

Goldberg (3)

Gorny & Mosch (4)

Grün (1)

Heritage (8)

Heritage Eur (1)

Hermes Auctions (1)

Höhn (3)

Imperial Coin (20)

iNumis (1)

Katz (22)

Künker (7)

La Galerie Numismatique (1)

London Coins (1)

Meister & Sonntag (2)

MS67 (11)

MUNZE (1)

Niemczyk (1)

Nuance Auction Galleries, Inc. (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (38)

Rauch (1)

RND (3)

Russian Heritage (8)

Russiancoin (17)

Schulman (1)

SINCONA (2)

Stack's (5)

Stephen Album (1)

UBS (1)

WCN (1)

Знак (1)