Talar 1866 A (Prusy, Wilhelm I)

Sprawdź aktualną cenę monety pruskiej Talar 1866 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Wilhelma I wybita w mennicy Berlin. Rekordowa cena należy do pozycji 8590 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1350 EUR. Licytacja odbyła się 16 października 2023.

