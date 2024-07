Trojak 1580 "Małą głową" (Polska, Stefan Batory)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Trojak 1580 "Małą głową". Jest to srebrna moneta z okresu Stefana Batorego wybita w mennicy olkuszskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2426 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 7500 EUR. Licytacja odbyła się 26 września 2011.

Stan AU (2) XF (17) VF (18) F (1) Brak oceny (2) Stan (slab) AU55 (2) VF35 (2) DETAILS (2) Serwis NGC (6) Inne filtry Monety ze zbiorów (6)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Adolph Hess Nachfolger (1)

CNG (1)

Felix Schiessinger (1)

Heritage (3)

Künker (11)

Leo Hamburger (3)

Marciniak (8)

Niemczyk (2)

PDA & PGN (1)

Poznański Dom Aukcyjny (2)

WCN (6)

Westfälische (1)