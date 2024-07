Trojak 1600 IF I "Mennica olkuska" (Polska, Zygmunt III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Trojak 1600 "Mennica olkuska" ze znakiem IF I. Jest to srebrna moneta z okresu Zygmunta III Waza wybita w mennicy olkuszskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 271 z aukcji MARCINIAK | DOM AUKCYJNY której łączna cena osiągnęła 1650 PLN. Licytacja odbyła się 3 października 2020.

Stan UNC (7) AU (2) XF (56) VF (41) Brak oceny (6) Stan (slab) MS62 (3) AU55 (1) Serwis NGC (3) PCGS (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Coins.ee (3)

GGN (6)

Höhn (1)

ICE (1)

Katz (4)

Künker (1)

Marciniak (21)

Monety i Medale (1)

Naumann (1)

Niemczyk (11)

Numedux (4)

Numimarket (2)

PDA & PGN (2)

Poznański Dom Aukcyjny (2)

Provenance Auctions (2)

Rauch (7)

Rzeszowski DA (7)

Solidus Numismatik (1)

Stare Monety (1)

Stary Sklep (5)

WCN (18)

WDA - MiM (2)

Westfälische (2)

Wójcicki (6)

Wu-eL (1)