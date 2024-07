10 złotych 2005 MW UW "Jan Paweł II" (Polska, III RP po denominacji)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej 10 złotych 2005 "Jan Paweł II" ze znakiem MW UW. Jest to srebrna moneta z okresu III Rzeczypospolitej po denominacji wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 4555 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 506 USD. Licytacja odbyła się 3 września 2011.

