2 złote 2004 MW ET "60 rocznica Powstania Warszawskiego" (Polska, III RP po denominacji)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej 2 złote 2004 "60 rocznica Powstania Warszawskiego" ze znakiem MW ET. Jest to mosiężna moneta z okresu III Rzeczypospolitej po denominacji wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2546 z aukcji MARCINIAK | DOM AUKCYJNY której łączna cena osiągnęła 1550 PLN. Licytacja odbyła się 25 maja 2019.

Stan UNC (1)