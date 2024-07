10000 złotych 1988 MW ET "Jan Paweł II - X lat pontyfikatu". Złoto (Polska, PRL)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej 10000 złotych 1988 "Jan Paweł II - X lat pontyfikatu" ze znakiem MW ET. Złoto. Jest to złota moneta z okresu PRL wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 25502 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 21 850 USD. Licytacja odbyła się 7 września 2011.

