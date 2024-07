Szóstak 1657 IT "Potop szwedzki" (Polska, Jan II Kazimierz)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Szóstak 1657 "Potop szwedzki" ze znakiem IT. Jest to srebrna moneta z okresu Jana II Kazimierza wybita w mennicy krakowskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1758 z aukcji MARCINIAK | DOM AUKCYJNY której łączna cena osiągnęła 3500 PLN. Licytacja odbyła się 11 czerwca 2021.

Stan UNC (1) AU (2) XF (35) VF (46) F (6) Brak oceny (11) Stan (slab) AU58 (1) AU55 (1) DETAILS (1) Serwis NGC (4)

