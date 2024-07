Szóstak bez daty (1648-1668) AT "Popiersie z obwódką" (Polska, Jan II Kazimierz)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Szóstak bez daty (1648-1668) "Popiersie z obwódką" ze znakiem AT. Jest to srebrna moneta z okresu Jana II Kazimierza wybita w mennicy krakowskiej, lwowskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1291 z aukcji Rzeszowski Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 1600 PLN. Licytacja odbyła się 9 listopada 2019.

Stan XF (2) VF (3) F (3)